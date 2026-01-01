ترامب: نتنياهو سيفعل ما أريده بشأن تأجيل الهجوم على إيران ومضيق هرمز يجب أن يُفتح

الأربعاء 20 مايو 2026 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سيفعل ما أريده منه”، تعليقا على مدة تأجيل الهجوم على إيران.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين بالمطار أثناء مغادرته إلى ولاية كونيتيكت للمشاركة في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل، حيث تطرق إلى الملف الإيراني.
وادعى ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت “في وضع جيد للغاية” بشأن إيران، وأنها قضت إلى حد كبير على قدراتها العسكرية والسياسية، وتحدث بشكل مبهم عن مدة استمرار وقف إطلاق النار الحالي.
وردا على سؤال بشأن المدة التي سيؤجل فيها نتنياهو الهجوم على إيران، قال ترامب: “هو (نتنياهو) سيفعل ما أريده منه”.
وشدد ترامب على أنه ليس في عجلة من أمره بشأن الخطوات التي سيتخذها تجاه إيران، موضحا أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني لا تدفعه للاستعجال.

وقال ترامب: “يقولون إن هناك انتخابات تجديد نصفي، لكنني لست مستعجلا بشأن إيران”.
كما علّق ترامب على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، قائلا: “أعتقد أن ذلك أمر جيد، أنا أتفاهم جيدا مع كليهما”، في إشارة إلى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح، مشيرا إلى أنهم سيقومون ببعض المبادرات في هذا الشأن.
ورفض ترامب الانتقادات التي تقول إن الحرب مع إيران “طالت أكثر من اللازم”.
وقال إن الولايات المتحدة بقيت سنوات طويلة في العراق وأفغانستان وخسرت آلاف الجنود هناك.
وأضاف: “نحن موجودون في إيران منذ 3 أشهر فقط، ومعظم هذه الفترة مرت في ظل وقف إطلاق النار، ولم نفقد سوى 13 شخصا”.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف شهيد، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

