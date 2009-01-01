بعد استهداف محيط محطة “براكة” النووية.. الإمارات تحضّ العراق على منع الهجمات من أراضيه

القدس المحتلة / سما /

دعت الإمارات الأربعاء العراق إلى منع الهجمات من أراضيه “بشكل عاجل دون قيد أو شرط”، غداة إعلان وزارة الدفاع أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية كان مصدرها الأراضي العراقية.

وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على “ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول”.

وكانت طائرة مسيّرة أصابت الأحد مولد كهرباء قرب محطة براكة في إمارة أبوظبي، وهي المحطة النووية الوحيدة في العالم العربي، ما تسبب باندلاع حريق بدون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي. وتم اعتراض طائرتين مسيّرتين أخريين.