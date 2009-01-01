بن غفير يهين نشطاء أسطول غزة خلال اعتقالهم في ميناء أسدود

القدس المحتلة / سما /

وصل وزير الأمن القومي إلى ميناء أسدود، حيث ظهر في مشهد مثير وهو يهين نشطاء أسطول الحرية بعد تقييدهم بالأصفاد وإجبارهم على الانبطاح أرضا، قبل أن ينشر الفيديو مرفقا برسالة ساخرة: انتهى المخيم.

إلى جانب صور النشطاء، صرح بن غفير قائلا: "مرفق فيديو وصور ثابتة للاستخدام المجاني من جولة قام بها الوزير بن غفير برفقة جنود مصلحة السجون وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في ميناء أسدود لاعتقال نشطاء الأسطول".

في لقطات من موقع الحادث، تفاخر الوزير بن غفير وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي، مواجها النشطاء المكبلين الذين كانت وجوههم متجهة نحو الأرض، قائلاً: "انتهى المعسكر، كل من يعادي دولة إسرائيل سيجد دولة حازمة، شعب إسرائيل حيّ".

صرخ أحد النشطاء في وجهه: "حرروا فلسطين!"، فقام الجنود بتقييده بالأصفاد إلى الأرض.