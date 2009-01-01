  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يهين نشطاء أسطول غزة خلال اعتقالهم في ميناء أسدود

الأربعاء 20 مايو 2026 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يهين نشطاء أسطول غزة خلال اعتقالهم في ميناء أسدود



القدس المحتلة / سما /

وصل وزير الأمن القومي إلى ميناء أسدود، حيث ظهر في مشهد مثير وهو يهين نشطاء أسطول الحرية بعد تقييدهم بالأصفاد وإجبارهم على الانبطاح أرضا، قبل أن ينشر الفيديو مرفقا برسالة ساخرة: انتهى المخيم.

إلى جانب صور النشطاء، صرح بن غفير قائلا: "مرفق فيديو وصور ثابتة للاستخدام المجاني من جولة قام بها الوزير بن غفير برفقة جنود مصلحة السجون وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في ميناء أسدود لاعتقال نشطاء الأسطول".

في لقطات من موقع الحادث، تفاخر الوزير بن غفير وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي، مواجها النشطاء المكبلين الذين كانت وجوههم متجهة نحو الأرض، قائلاً: "انتهى المعسكر، كل من يعادي دولة إسرائيل سيجد دولة حازمة، شعب إسرائيل حيّ".

صرخ أحد النشطاء في وجهه: "حرروا فلسطين!"، فقام الجنود بتقييده بالأصفاد إلى الأرض.

555
8888

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تفجر مفاجأة : واشنطن وتل أبيب ساعدتا أحمدي نجاد على الهروب لإسقاط النظام الإيراني

صدمة كبيرة للرئيس ..الشيوخ الأمريكي يقيد صلاحيات ترامب لضرب إيران ..

الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...

ثلاثة إيام حاسمة ..ترامب يحدّد جدولاً زمنياً قبل توجيه ضربة كبيرة لإيران

الكشف عن سبب تأخر انتخاب رئيس جديد لحماس !!

الجيش الإيراني يهدد بـ"فتح جبهات جديدة" في حال استأنفت الولايات المتحدة واسرائيل الحرب ..

بعد علمه بصدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.. سموتريتش ينتقم من الفلسطينيين ويأمر بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس

الأخبار الرئيسية

بالقراءة التمهيدية: تصويت بالإجماع في الكنيست على حله بتأييد من الإئتلاف والمعارضة

كابوس الظلام الشامل يُرعِب إسرائيل..موجة هجماتٍ واحدةٍ فقط كفيلةٌ بشلّ قطاع الكهرباء الإسرائيليّ

الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...

واشنطن: ترامب سيقرر بشأن الهجوم على ايران قريبا جدا

الحرس الثوري الإيراني: الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وسنضرب في أماكن لا يتوقعها الاعداء..