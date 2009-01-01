بالقراءة التمهيدية: تصويت بالإجماع في الكنيست على حله بتأييد من الإئتلاف والمعارضة

أُقر التصويت التمهيدي على حل الكنيست بأغلبية 110 أصوات مؤيدة، دون أي معارضة.

وتبقى 3 قراءات تحتاج لأسابيع، وبعد أن اجتاز مشروع القانون القراءة التمهيدية، وهو الآن يتجه إلى اللجنة قبل أن يتطلب ثلاثة أصوات أخرى لتفعيل الانتخابات المبكرة. ومن الممكن تأجيل الانتخابات، المقرر إجراؤها حاليا في 27 أكتوبر، إلى سبتمبر أو منتصف أكتوبر.

وستبدأ لجنة الشؤون الخارجية والامن مناقشاتها حول القانون اليوم. ويتعين على اللجنة عقد ثلاث جلسات نقاش قبل توزيع النص الكامل للقانون وعرضه للتصويت في القراءة النهائية أمام الكنيست. وستُعقد الجلستان التاليتان الأسبوع المقبل، على أن يُجرى التصويت في الجلسة العامة الأسبوع الذي يليه. وكل ذلك رهنٌ بالوضع الأمني.

وفور إقرار قانون حل الكنيست في قراءة تمهيدية، وجّه رئيس تحالف "أزرق أبيض" ، بيني غانتس ، رسالةً إلى رئيس الكنيست، أمير أوهانا ، يطالبه فيها بوقف جميع الإجراءات التشريعية للتحالف.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وذكر غانتس في رسالته: "من المناسب والضروري أن يمتنع الكنيست عن الترويج لتشريعات مثيرة للجدل، ذات تداعيات عامة ودستورية واقتصادية واجتماعية واسعة، والتي لا تحظى بإجماع شعبي أو تشريعي.

يدرك نتنياهو أن الحريديم يراقبون تحركاته عن كثب. وطالما أنه يحرز تقدماً، سيمنحونه الوقت الكافي لإتمام الإجراءات القانونية. وفي غضون ذلك، سيدعمون الخطوات التي يؤيدونها بغض النظر عن الأزمة السياسية.