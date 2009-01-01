نيمار يعود إلى تشكيلة البرازيل المونديالية

كشف المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، الاثنين، قائمة من 26 لاعبا لخوض مونديال 2026 لكرة القدم، مع مفاجأة كبرى تمثلت بوجود النجم نيمار.ويعود اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاما، بقوة إلى صفوف "السيليساو" الذي لم يلعب معه منذ تشرين الأول 2023 بسبب إصابات متكررة. وسيخوض أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي (79 هدفا) كأس العالم الرابعة في مسيرته، بعد مشاركاته في نسخ 2014 و2018 و2022.

وبعد عودته العام الماضي إلى سانتوس، ناديه الأم، لم يُستدعَ نيمار إلى المنتخب الوطني منذ تولي أنشيلوتي القيادة في أيار 2025.

وتعود آخر مباراة له بقميص أبطال العالم خمس مرات إلى 17 تشرين الأول 2023، عندما تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى أمام الأوروغواي، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وقال نيمار الأحد عقب خسارة فريقه في الدوري أمام كوريتيبا "بدنيا، أشعر بأنني بحالة جيدة جدا. قدمت كل ما لدي، ولم يكن الأمر سهلا. (...) عملت بجد، بصمت، وأنا أعاني مما كان يُقال عني".

وفي ظل غياب لاعب ريال مدريد الإسباني رودريغو، المصاب في ركبته اليمنى والغائب عن المونديال، يمكن لأنشيلوتي أيضا الاعتماد هجوميا على فينيسيوس جونيور، والموهبة الشابة إندريك، ولاعب برشلونة الإسباني رافينيا العائد من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وفي مونديال أميركا الشمالية الشهر المقبل، ستواجه البرازيل منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي ضمن المجموعة الثالثة.

