  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...

الأربعاء 20 مايو 2026 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...



القدس المحتلة / سما /

وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالية تجدد القتال، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية .

ووفقا للصحفي الإسرائيلي عميت سيغال، كانت المحادثة "طويلة وحاسمة".

في الليل، غرّد ترامب بتهديد آخر لإيران، قائلا: "سننهي الحرب على إيران سريعا".

وأضاف أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا.

وعلى هذا المنوال، هدد الحرس الثوري قائلاً: "إن العدو الأمريكي الإسرائيلي، الذي لم يتعظ من هزائمه الكبرى، يُطلق تهديدات جديدة رغم مهاجمته لنا بكل ما أوتي من قوة جيوشه، وهي أغلى جيوش العالم، بينما لم نستخدم نحن كل إمكانيات الثورة الإسلامية ضده". وأضاف الحرس الثوري: "نحن رجال حرب، وسترون قوتنا في ساحة المعركة، لا في بيانات جوفاء ومواقع إلكترونية".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تفجر مفاجأة : واشنطن وتل أبيب ساعدتا أحمدي نجاد على الهروب لإسقاط النظام الإيراني

ثلاثة إيام حاسمة ..ترامب يحدّد جدولاً زمنياً قبل توجيه ضربة كبيرة لإيران

صدمة كبيرة للرئيس ..الشيوخ الأمريكي يقيد صلاحيات ترامب لضرب إيران ..

الجيش الإيراني يهدد بـ"فتح جبهات جديدة" في حال استأنفت الولايات المتحدة واسرائيل الحرب ..

الكشف عن سبب تأخر انتخاب رئيس جديد لحماس !!

بعد علمه بصدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.. سموتريتش ينتقم من الفلسطينيين ويأمر بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس

هيومن رايتس ووتش: مجلس السلام يكذب ويضلل أرقام المساعدات بغزة والفلسطينيون لا زالوا محرومين وجياعا..

الأخبار الرئيسية

كابوس الظلام الشامل يُرعِب إسرائيل..موجة هجماتٍ واحدةٍ فقط كفيلةٌ بشلّ قطاع الكهرباء الإسرائيليّ

واشنطن: ترامب سيقرر بشأن الهجوم على ايران قريبا جدا

الحرس الثوري الإيراني: الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وسنضرب في أماكن لا يتوقعها الاعداء..

هيومن رايتس ووتش: مجلس السلام يكذب ويضلل أرقام المساعدات بغزة والفلسطينيون لا زالوا محرومين وجياعا..

صحيفة تفجر مفاجأة : واشنطن وتل أبيب ساعدتا أحمدي نجاد على الهروب لإسقاط النظام الإيراني