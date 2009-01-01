الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو أمس...

القدس المحتلة / سما /

وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالية تجدد القتال، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية .

ووفقا للصحفي الإسرائيلي عميت سيغال، كانت المحادثة "طويلة وحاسمة".

في الليل، غرّد ترامب بتهديد آخر لإيران، قائلا: "سننهي الحرب على إيران سريعا".

وأضاف أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا.

وعلى هذا المنوال، هدد الحرس الثوري قائلاً: "إن العدو الأمريكي الإسرائيلي، الذي لم يتعظ من هزائمه الكبرى، يُطلق تهديدات جديدة رغم مهاجمته لنا بكل ما أوتي من قوة جيوشه، وهي أغلى جيوش العالم، بينما لم نستخدم نحن كل إمكانيات الثورة الإسلامية ضده". وأضاف الحرس الثوري: "نحن رجال حرب، وسترون قوتنا في ساحة المعركة، لا في بيانات جوفاء ومواقع إلكترونية".