عصفور: المؤتمر السنوي لطب الأسنان يجسد التزام الجامعة العربية الأمريكية بالتميز الأكاديمي والتطور الطبي.

جنبن/سما/

أكد رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء يوسف عصفور أن المؤتمر السنوي لكلية طب الأسنان يشكل محطة علمية مهمة تعكس التزام الجامعة الراسخ بدعم التميز الأكاديمي والانفتاح على التطورات الحديثة في مختلف المجالات الصحية والطبية.

وأوضح عصفور، في رسالة ترحيبية بالمؤتمر، أن تنظيم هذا الحدث العلمي يأتي تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به كلية طب الأسنان في الجامعة، وسعيها الدائم لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في علوم طب الأسنان، من خلال توفير منصة علمية متقدمة تجمع الأكاديميين والأطباء والباحثين والطلبة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية.

وأشار إلى أن الجامعة تؤمن بأن التطور الحقيقي في القطاع الصحي يرتكز على التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لذلك تحرص على تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية التي تعزز الحوار العلمي البنّاء وتدعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصحية والشركاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتطوير ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المؤتمر يعكس رؤية الجامعة في إعداد كوادر طبية مؤهلة علميًا ومهنيًا، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والتعامل مع التحديات الصحية المعاصرة بكفاءة واقتدار، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والأكاديمية في بناء مجتمع معرفي متقدم قائم على العلم والتميز.

وفي ختام رسالته، تقدم عصفور بخالص الشكر والتقدير لعمادة كلية طب الأسنان واللجان المنظمة وجميع الشركاء والداعمين للمؤتمر، متمنيًا للمشاركين مؤتمرًا علميًا ناجحًا ومتميزًا.