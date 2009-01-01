الحرس الثوري الإيراني: الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وسنضرب في أماكن لا يتوقعها الاعداء..

الأربعاء 20 مايو 2026 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، في بيان بأنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة.

وتوعد الحرس الثوري بتوسيع النزاع إلى "خارج نطاق المنطقة" في حال استأنفت واشنطن هجماتها على إيران.

واضاف:" يجب أن يعلم العدو الصهيوني الأمريكي أنه إذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي حذروا منها ستمتد هذه المرة إلى ما وراء حدود المنطقة خارج الشرق الأوسط...سنضربكم في أماكن لا تتوقعونها، وسنلقي بكم في هاوية الهزيمة والدمار. نحن رجال حرب، وسترون قوتنا في ساحة المعركة، لا في رسائل جوفاء وعلى شبكات مثل شبكة ترامب."

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في فعالية "نزهة الكونغرس السنوية" في البيت الأبيض، إنّ واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكّداً أنّه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نوويّ.

