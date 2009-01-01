الجيش الإسرائيلي يحذر: الآلاف يتهربون من التجنيد و80 إلى 90 ألف على الطريق

الأربعاء 20 مايو 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

حذر الجيش الإسرائيلي من تفاقم أزمة التهرب من التجنيد، متوقعا أن يصل عدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية إلى ما بين 80 و90 ألف شخص في حال استمرار الوضع القائم.

وخلال مناقشات لجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيست بشأن مشروع قانون التجنيد، قال شاي طيب، رئيس قسم التخطيط والأفراد في الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بحاجة إلى نحو 12 ألف جندي، من بينهم حوالي 7500، مؤكدازأن هذه الحاجة “عملياتية بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن عدد المتخلفين عن التجنيد يبلغ حاليا نحو 32 ألفا إضافة إلى أكثر من 50 ألف شخص يخضعون لأوامر التجنيد (الأمر 12)، محذرا من أن جزءا كبيرا منهم قد يتحول إلى متخلفين إذا لم يتم التوصل إلى حل تشريعي.

واعتبر أن إسرائيل تواجه مشكلة تنظيمية وقانونية متصاعدة في ملف التجنيد، لافتا إلى أن تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا لا يكفي لسد الفجوة في احتياجات الجيش.

