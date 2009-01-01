قتيلان من شفاعمرو واللد وإصابتان خطيرتان بالطيبة وجسر الزرقاء

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب قاسم صالح خطيب (23 عاما) من شفاعمرو، وأصيب شابان، أحدهما (18 عاما) من الطيبة والآخر (45 عاما) من جسر الزرقاء، بجراح خطيرة في جرائم إطلاق نار منفصلة، فيما عثر على جثة يونس أبو غانم (50 عاما) من مدينة اللد وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بيتح تيكفا، وسط اشتباه بجريمة قتل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جريمة القتل في شفاعمرو ارتكبت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة شاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتشهد شفاعمرو تصاعدا في الجرائم التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات في الآونة الأخيرة، وقبل هذه الجريمة قتل نبيل أبو جليل (43 عاما) يوم الأربعاء الماضي، وقبله قتل الشاب هادي سواعد (28 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت مطلع الشهر الجاري.

وعثر على جثة يونس أبو غانم (50 عاما) داخل منشأة مسقوفة بمنطقة مفتوحة قرب "بيتح تيكفا" يبدو أنه كان يعمل فيها، وتشير الشرطة إلى اشتباه بجريمة قتل وأن الخلفية جنائية، وفق ما قالت إنه إثر "نزاع دموي متواصل".

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأنها تلقت بلاغا حول حريق داخل منشأة في منطقة مفتوحة قرب محور طرق "يركون"، وقد أقر طاقمها الطبي وفاة رجل بعد العثور عليه بلا علامات حياة.

وقال مضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "وصلنا إلى المكان ورأينا مبنى مهجورا تصاعد منه دخان كثيف، وبعدما أنهت طواقم الإطفاء أعمال الإخماد، جرى توجيهنا إلى الرجل الذي كان داخل المبنى وقد كان بلا نبض أو تنفس وعانى من حروق خطيرة في كافة أنحاء جسده. أجرينا له الفحوص الطبية لكننا اضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وفي جسر الزرقاء، أصيب شخص (45 عاما) بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصاب نقل إلى مستشفى "هيلل يافه" وهو يعاني من إصابات اخترقت جسده، فيما قدمت له الطواقم الطبية علاجات أولية في المكان قبل نقله لاستكمال العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي إن المصاب كان "بكامل وعيه" لدى وصولهم، لكنه عانى من "إصابات خطيرة نافذة في أنحاء جسده".

وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما ترجح، بحسب روايتها، أن تكون الخلفية جنائية، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيب شاب (18 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقال البراميديك نديم عاصي والمضمد نور الدين مصاروة، إنه "مع وصولنا إلى المكان جرى توجيهنا إلى شاب بعد إصابته في جريمة عنف، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تتضح خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.