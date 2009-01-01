اعتقالات ومداهمة منازل خلال اقتحامات بالضفة والقدس

الأربعاء 20 مايو 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع الفلسطينيين والتنكيل بهم بعد احتجازهم لساعات، إلى جانب تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها، وسط انتشار عسكري مكثف ومواجهات في بعض المناطق.

وتركزت الاقتحامات في محافظات نابلس وجنين وطوباس ورام الله وبيت لحم والقدس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرق طوباس، وداهمت عدداً من منازل المواطنين ضمن العملية العسكرية المتواصلة في المنطقة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت القوات بلدة أوصرين وحي رفيديا، كما داهمت منازل في قرية برقة شمال غرب المدينة، واعتقلت الشاب عدي ماهر صلاح عقب اقتحام منزله.

أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد إبراهيم حنانة ومحمد نعيم حنانة بعد مداهمة منزليهما في قرية عرانة، كما اعتقلت الشاب فؤاد عوض من قرية دير أبو ضعيف، بالتزامن مع اقتحامات أخرى طالت بلدات وقرى في محيط المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام شمال غرب المدينة وداهمت أحد المنازل، فيما شهدت بلدة العبيدية شرق بيت لحم اقتحاما مماثلا، إلى جانب اقتحام حي "الكسارات" قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت شابا من شارع الواد، وسط انتشار عسكري ومداهمات في عدة أحياء.

وتأتي هذه الحملة ضمن الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تترافق بشكل متكرر مع اعتقالات وتحقيقات ميدانية بحق الفلسطينيين.

