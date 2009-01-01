حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

الأربعاء 20 مايو 2026 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يشهد الطقس، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا إضافيا على درجات الحرارة، فيما يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا وأجواء معتدلة بشكل عام خلال ساعات النهار.

وتكون الأجواء شبه صيفية في مناطق الأغوار، حيث تلامس درجات الحرارة بداية الثلاثينيات مئوية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو معتدلا وغائما جزئيا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية والغورية، مع بقاء الأجواء لطيفة بشكل عام، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الجمعة، يسود طقس معتدل بوجه عام، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار، وحاراً في المناطق الغورية.

أما ليلا، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، بينما يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يسود طقس صاف، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ليكون الجو معتدلا بشكل عام خلال النهار، وحارا إلى شديد الحرارة في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، وبارد نسبيا في المناطق الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال الأيام القادمة، من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

