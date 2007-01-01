إسرائيل تعلن السيطرة الكاملة على "أسطول الصمود" المتجه الى غزة واعتقال 430 ناشطًا

الأربعاء 20 مايو 2026 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 قال وزارة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، إن أحدث أسطول دولي متجه إلى غزة لإيصال المساعدات "قد انتهى"، وإن 430 ناشطا على متن سفنه يتم نقلهم إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "انتهى أسطول دعائي آخر. تم نقل جميع الناشطين الـ430 إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين".

وأضافت: "لقد أثبت هذا الأسطول مرة أخرى أنه ليس أكثر من حملة دعائية تخدم حركة حماس. وستواصل إسرائيل العمل وفقا للقانون الدولي بالكامل، ولن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة".

وقال منظمو "أسطول الصمود إلى غزة" إن هدفه المعلن هو "فتح ممر إنساني" و"كسر الحصار غير القانوني على غزة".

وقال المنظمون في منشور على منصة إكس إن إسرائيل "اعترضت مجددا وبشكل غير قانوني وعنيف أسطولنا الدولي من سفن المساعدات، واحتجزت متطوعينا أثناء قيامهم بمهمة مشروعة لكسر الحصار غير القانوني على غزة وفتح ممر إنساني".

وأضاف المنشور: "نحن غاضبون من تطبيع هذه الانتهاكات للقانون الدولي البحري واحتجاز مدنيين سلميين في المياه الدولية. نطالب بالإفراج الفوري عن المشاركين، وضمان المرور الآمن لأسطولنا بالكامل، وإنهاء الحصار غير القانوني على غزة".

وتأسس "أسطول الصمود العالمي" العام الماضي على يد عدة شبكات لناشطين دوليين.

وأحبطت إسرائيل في السابق محاولات نشطاء لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. كما تم ترحيل نشطاء سابقين إلى بلدانهم بعد احتجازهم لفترة لدى السلطات الإسرائيلية.

