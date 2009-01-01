صحيفة تفجر مفاجأة : واشنطن وتل أبيب ساعدتا أحمدي نجاد على الهروب لإسقاط النظام الإيراني

القدس المحتلة / سما /

بعد أيام من الضربة الأولى في عملية "زئير هاري "، التي اغتيل فيها المرشد الأعلى علي خامنئي مع مسؤولين كبار آخرين، تداول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة "تعيين شخص من الداخل" لتولي زمام السلطة في الجمهورية الإسلامية.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر أمريكية وإيرانية رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مرشح غير متوقع لهذا "الشخص من الداخل"، ربما يكون آخر شخص قد يخطر ببال أحد أنه مناسب، والذي قد يوافق على ذلك - الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي يُعتبر أحد ألدّ أعداء إسرائيل.

بحسب مصادر في واشنطن، وضعت إسرائيل هذه الخطة الاستثنائية بمساعدة مسؤولين في المخابرات الأمريكية، لكنها سرعان ما فشلت، وفقًا لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأفاد مسؤولون مطلعون على الأمر، وشخص مقرب من الرئيس السابق أحمدي نجاد، للصحيفة بأن الهجوم الإسرائيلي على منزل أحمدي نجاد في طهران في اليوم الأول للحرب كان يهدف إلى تحريره من الإقامة الجبرية، لكن بعد أن نجا بأعجوبة من الهجوم، بل وأصيب بجروح، غيّر رأيه وقرر، على الأقل في ذلك الوقت، عدم المشاركة في عملية الانقلاب.

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طريقة "تجنيد" أحمدي نجاد في الخطة لا تزال غامضة. ولا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول كيفية تخطيط الولايات المتحدة وإسرائيل "لوضع" أحمدي نجاد في السلطة، وكذلك حول ملابسات الهجوم الذي أصابه. وصرح مسؤولون أمريكيون للصحيفة بأن الهجوم - الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي - كان يهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبونه، وذلك لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.

لم يظهر أحمدي نجاد علنًا منذ ذلك الهجوم، ولا يزال مكانه وحالته الصحية مجهولين. بعد الهجوم على منزله، نُشرت تقارير تفيد بمقتله، لكن لم تُنفَ هذه التقارير بعد ذلك بوقت قصير. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، لم يتضرر منزله بشكل كبير، إلا أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى أن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع الذي يقع فيه منزله قد دُمِّرت بالكامل.

لم تتطرق المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بشكل مباشر إلى التقرير، قائلةً إن "الجيش الأمريكي قد حقق جميع أهدافه، ويعمل المفاوضون الآن على اتفاق من شأنه أن يضع حداً لقدرات إيران النووية إلى الأبد". وامتنع الموساد عن التعليق.

تحدث مسؤولون أمريكيون في بداية الحرب عن خطط وُضعت مع إسرائيل في محاولة لإيجاد بديل براغماتي لقيادة الجمهورية الإسلامية. وأصروا حينها على وجود معلومات استخباراتية عن عناصر داخل النظام مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة، حتى وإن لم يكونوا بالضرورة "معتدلين"

في السنوات الأخيرة، اشتبك أحمدي نجاد مرارًا مع قادة النظام، واتهمهم بالفساد، وانتشرت شائعات كثيرة حول ولائه. وقد مُنع من الترشح في عدة انتخابات رئاسية، واعتُقل مساعدوه، ووُضع رهن الإقامة الجبرية في شرق طهران.

قبل نحو شهرين، أفادت مجلة "ذا أتلانتيك"، نقلاً عن مصادر مقربة من أحمدي نجاد، أن الهجوم على منزله كان في الواقع عملية لتحريره. وبعد نشر ذلك المقال، أكد مصدر رفيع المستوى مقرب من أحمدي نجاد لصحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب كانت ترى في أحمدي نجاد شخصًا قادرًا على قيادة إيران. وقال المصدر إن الأمريكيين كانوا يرون في أحمدي نجاد شخصًا قادرًا على قيادة إيران، وأنه يمتلك القدرة على إدارة "الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران".

وقال مصدر مطلع إن أحمدي نجاد يمكن أن "يلعب دوراً مهماً للغاية" في إيران في المستقبل القريب، وألمح إلى أن الولايات المتحدة رأت فيه شبهاً بديلسي رودريغيز، التي حلت محل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض عليه، والتي تتعاون حالياً مع إدارة واشنطن.

اتهمت السلطات الإيرانية الدائرة المقربة من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة للغاية مع الغرب، بل والتجسس لصالح إسرائيل. وقد غذّت زياراته الخارجية في السنوات الأخيرة، إلى دول تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، هذه التكهنات. وخضع رئيس ديوانه السابق، إسفنديار رحيم مشائي، للمحاكمة عام 2018، واستُجوب بشأن علاقاته بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والبريطانية.

عاد أحمدي نجاد من زيارة إلى المجر قبل أيام من اندلاع الحرب مع إيران، حيث دُعي ضيفًا إلى إحدى الجامعات المقربة من رئيس الوزراء آنذاك فيكتور أوربان، المقرب من نتنياهو والرئيس ترامب. ومنذ ذلك الحين، التزم الصمت الإعلامي، ولم ينشر سوى بيان واحد على مواقع التواصل الاجتماعي. والتزم المقربون منه الصمت نفسه.