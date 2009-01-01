أمريكا: فرض عقوبات على شبكات من الإخوان المسلمين تدعم حماس ومنظمي أسطول الصمود

الثلاثاء 19 مايو 2026 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على منظمي أسطول الصمود وشبكات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الداعمة لحركة حماس.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها اتخذت إجراءات ضد أربعة أفراد مرتبطين بأسطول الصمود.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتخذ أيضا إجراءات ضد جهات فاعلة رئيسية تعمل ضمن شبكات الإخوان المسلمين المتحالفة مع حماس، مشيرة إلى أن الحركة تعتمد على شبكة واسعة من الشركاء الدوليين لتوسيع نفوذها السياسي وتسهيل أنشطتها وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في غزة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أسطول القوات الذي يحاول الوصول إلى غزة هو محاولة سخيفة لتقويض التقدم الناجح الذي أحرزه الرئيس ترامب نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، مؤكداً أن وزارة الخزانة ستواصل قطع شبكات الدعم المالي العالمية لحماس أينما كانت.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن هذا الإجراء يأتي بموجب سلطة مكافحة الإرهاب وفق الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

