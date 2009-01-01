سنتكوم: تم قطع إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني عن حماس وحزب الله

وكالات - سما-

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، أن عملية "ملحمة الغضب " أسفرت عن تقويض كبير لقدرات إيران في مجال الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى إلحاق أضرار واسعة بقاعدتها الصناعية الدفاعية، وأنه تم قطع إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني عن حماس وحزب الله والحوثيين.

وأوضح كوبر، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي بشأن موقف القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم.

وقال، أن العملية أدت إلى تدمير نحو 90% من البنية الصناعية الدفاعية الإيرانية، مما من شأنه أن يحدّ بشكل كبير من قدرة طهران على إعادة بناء هذه القدرات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف قائد "سنتكوم" أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنظومة الدفاعية الإيرانية يمثل "تحولاً استراتيجياً" في قدرات الردع الإقليمية، مشيراً إلى أن التأثيرات طويلة المدى للعملية ستنعكس على توازن القوى في المنطقة.

وقال، أجبرنا 88 سفينة على تغيير مسارها ضمن الحصار البحري على إيران.

وأضاف قائد القيادة المركزية، أنه تم تعطيل 4 سفن أخرى تنفيذا للحصار البحري على إيران.