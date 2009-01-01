شبكة المنظمات الاهلية بغزة تنتخب اللجنة التنسيقية جديدة تضم 9 اعضاء

غزة/سما/

اجرت شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، انتخابات لاختيار مجلس ادارتها للدورة الجديدة وذلك في مقرها بمدينة غزة، بمشاركة 52 مؤسسة استوفت الشروط القانونية،

وجرت العملية الانتخابية تحت اشراف لجنة متخصصة ومتفق عليها من مختلف المؤسسات، فيما تنافس 13 مرشحاً يمثلون مؤسساتهم على عضوية المجلس المؤلف من 9 أعضاء.

واسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين بعضوية مجلس الإدارة الجديد هم، رأفت المجدلاوي ممثلاً عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية، حسين مرتجى عن مجموعة غزة للثقافة، سعد زيادة ممثلاً عن اتحاد لجان العمل الزراعي، ريم فرينة ممثلاً عن جمعية عايشة، امال صيام ممثلاً عن مركز شؤون المراة، فادي عابد ممثلاً عن جمعية أطفالنا للصم، محسن أبو رمضان ممثلاً عن جمعية حيدر عبد الشافي، تيسير محيسن ممثلاً عن الإغاثة الزراعية، وأسماء الحسنات ممثلاً عن جمعية النجدة.

وستعقد الهيئة اجتماعاً خلال الأيام القادمة لتوزيع المناصب للهيئة التنسيقة في الشبكة.

وتضم شبكة المنظمات الاهلية عشرات المؤسسات من مختلف التخصصات والمهام المجتمعية تخدم جميع الفئات المجتمعية وتقدم خدمات اغاثية وتنموية وتعليمية وصحية ومجتمعية وحقوقية.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 31 شهراً وحتى الان تقوم الشبكة في دور فاعل ورائد في تسليط الضوء على معاناة المواطنين وإبراز الاثار الكارثية للعدوان والعمل الدؤوب مع جميع المؤسسات العالمية والاممية من اجل تجنيد الدعم واغاثة المواطنين في كل المجالات.

ومن المقرر ان تعمل الهيئة التنسيقية الجديدة بشكل اعمق واقوى من اجل ترسيخ العمل الأهلي وتعزيزه وتطويره بما يتناسب وحساسية المرحلة الحالية والمقبلة سيما وانه يضم نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني.