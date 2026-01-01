  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 6 طائرات مسيّرة

الثلاثاء 19 مايو 2026 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 6 طائرات مسيّرة



ابو ظبي/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيّرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية".

كما أشار البيان إلى "التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على  محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو/ أيار 2026"، موضحًا أن "نتائج التتبع والرصد التقني أظهرت أن الطائرات المسيّرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولدًا كهربائيًا خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية"، كما شددت على "الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية".

الأكثر قراءة اليوم

هددت بانفجار كبير .. الاعلام العبري يزعم : حماس تعمم مذكرة داخلية على عناصرها بغزة وهذا ما جاء فيها ..

سيناريوهات الحرب القادمة مع ايران : مواجهة اقليمية شاملة وتدمير مصادر الطاقة والحياة في الخليج ..

مجلس السلام في غزة: الدمار تجاوز الـ 85% و حماس وسلاحها عقبة آمام خطة نهوض القطاع..

معاريف: بيان مكتب نتنياهو عن زيارته الإمارات تسبب في ضرر هائل

ترامب يعلن تعليق هجوم مخطط على إيران بناء على طلب قادة خليجيين

نيويورك تايمز: إيران تمتلك مدن صاروخية تحت الأرض

5 قتلى بإطلاق نار يستهدف المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في كاليفورنيا

الأخبار الرئيسية

ثلاثة إيام حاسمة ..ترامب يحدّد جدولاً زمنياً قبل توجيه ضربة كبيرة لإيران

المرشد الأعلى الإيراني: أحد إنجازات الحرب الأخيرة هو ارتقاء بلادنا إلى مصاف الدول العظمى المؤثرة

الجيش الإيراني يهدد بـ"فتح جبهات جديدة" في حال استأنفت الولايات المتحدة واسرائيل الحرب ..

بعد علمه بصدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.. سموتريتش ينتقم من الفلسطينيين ويأمر بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس

سيناريوهات الحرب القادمة مع ايران : مواجهة اقليمية شاملة وتدمير مصادر الطاقة والحياة في الخليج ..