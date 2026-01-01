الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 6 طائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيّرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية".

كما أشار البيان إلى "التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو/ أيار 2026"، موضحًا أن "نتائج التتبع والرصد التقني أظهرت أن الطائرات المسيّرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولدًا كهربائيًا خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية"، كما شددت على "الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية".