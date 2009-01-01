ثلاثة إيام حاسمة ..ترامب يحدّد جدولاً زمنياً قبل توجيه ضربة كبيرة لإيران

وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان على بعد ساعة واحدة من توجيه ضربة لإيران، مشيراً إلى أن الهجوم الذي قرر تعليقه كان سيكون جارياً حالياً، وحدّد جدولاً زمنياً محتملاً لأيّ ضربة مستقبلية يتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، ربما يوم الجمعة، أو السبت، أو أوائل الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه قد يضطر لتوجيه ضربة كبيرة أخرى لكنه ليس متأكداً، بعد وسيعرف قريباً.

وأضاف ترامب أن إيران تتوسل لإبرام اتفاق وأن الإدارة الأمريكية تنظر في الأمر، مشدداً على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، لأنها إذا حصلت عليه فستستهدف دول المنطقة، كما اتهم الديمقراطيين بمحاولة منعه من التفاوض معها.

وفي سياق متصل، صرّح ترامب بأنه يعتقد أنهم قاموا بتغيير النظام بعد القضاء على قادة الصفين الأول والثاني في إيران، كاشفاً عن تواصل بعض القادة معه خلال اليومين الماضيين، وإبلاغه بوجود تقدم كبير بخصوص الملف الإيراني.