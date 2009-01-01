جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل رائد في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن مقتل الرائد احتياط إيتامار سابير، 27 عاما، في معارك جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان مساء يوم الثلاثاء، إن الضابط الذي لقي مصرعه هو نائب قائد فصيل في "الكتيبة 7008" جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش سمح بالإعلان عن مقتل الرائد إيتمار سبير من مستوطنة عيلي في معارك جنوب لبنان.

وذكر الإعلام العبري أن عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 21، وذلك بعد الإعلان عن مقتل الرائد إيتمار سبير مساء الثلاثاء.

وقتل ثمانية من عناصر الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن منذ بداية وقف إطلاق النار قبل نحو شهر، خمسة منهم بطائرات مسيرة.