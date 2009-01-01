المرشد الأعلى الإيراني: أحد إنجازات الحرب الأخيرة هو ارتقاء بلادنا إلى مصاف الدول العظمى المؤثرة

طهران / وكالات /

اكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أن من بین الإنجازات القيمة للحرب الأخيرة التي باتت واضحة للجميع، هو ارتقاء إيران إلى مستوى الدول القوية الكبیرة والمؤثرة.

وأضاف مجتبى خامنئي أنه لا شك أن استمرار هذا الوضع والارتقاء إلى مستوى أفضل منه يرتبط ارتباطا مباشرا بقضیة السكان.

وتطرق المرشد الأعلى في رسالة نشرها الموقع الإعلامي لمكتبه ردا على رسالة تعزية ومواساة من مجموعة من الناشطين الشعبيين في مجال السكان في مقتل والده، إلى قضية النمو السكاني وعلاقته بقوة وحضارة إيران الإسلامية، مؤكدا على الجهود المتزايدة التي يبذلها الناشطون الشعبيون في مجال السكان، وعلى تعزيز ثقافة الإنجاب.

وقال المرشد الأعلى في المنشور بمناسبة اليوم الوطني للسكان، "ينظر أحيانا إلى مسألة زيادة عدد السكان من منظور ضرورة تدارك أوجه القصور الناجمة عن بعض السياسات السابقة، ولكن إضافة إلى ذلك، فمن خلال السعي الجاد نحو السياسة الصحيحة والحتمية لزيادة عدد السكان، ستتمكن الأمة الإيرانية العظيمة من تبوّء أدوار عظيمة وتحقيق قفزات استراتيجية في المستقبل، والسير بخطى جادة نحو بناء حضارة إيران الإسلامية الجديدة".

وأوضح أن الجهود المتزايدة للناشطين الشعبيين في مجال السكان، وتعزيز ثقافة الإنجاب، من شأنها أن تُسهم إسهاما كبيرا في ضمان هذا المستقبل المشرق.

وأشار في رسالته إلى أن هذا الأمر كان من أهم اهتمامات والده الراحل الذي أكد عليه في العديد من اللقاءات والحوارات العامة والخاصة، مؤكدا أنه لا يزال من أهم القضايا الاستراتيجية للنظام.