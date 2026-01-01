معاريف: بيان مكتب نتنياهو عن زيارته الإمارات تسبب في ضرر هائل

القدس المحتلة/سما/

أشارت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الثلاثاء، إلى أن البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، والذي أكد فيه التقارير حول زيارته الإمارات تسبب في "ضرر هائل ولا يمكن وصفه".

وقالت الصحيفة العبرية، لم يُكشف رسميًا عن الزيارة التي جرت في مدينة العين بدولة الإمارات، والتي اكتنفتها سرية شديدة، إلا بعد نحو سبعة أسابيع، ففي 13 مايو/أيار، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا يفيد بأن نتنياهو زار الإمارات سرًا في خضم عملية "زئير الأسد"، والتقى رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ووصف البيان الإسرائيلي الزيارة بأنها حدثٌ أدى إلى "اختراق تاريخي" في العلاقات بين البلدين. في المقابل، امتنعت أبو ظبي عن إصدار بيان مماثل، بل ونفت علنًا وقوع الزيارة.

ووفقاً لمصادر في المؤسسة الأمنية، فإن نشر خبر الزيارة تسبب في غضب كبير في الإمارات، قائلة: "نحن نتحدث عن دولة في حالة حرب ضد ​إيران​. الوضع هناك حساس للغاية، لقد تلقوا ضربات يميناً ويساراً في هجمات من إيران. التعاون بين الولايات المتحدة، والإمارات، وإسرائيل له جوانب كثيرة جداً، بعضها حساس وبعضها علني. لكن أن تأتي وتقوم بفعلة من فوق منصة القفز أمام الجميع في المسبح، فهذا يعد بالفعل انعداماً للمسؤولية وانعداماً للجدية".

وسألت: "أين سُمع بشيء كهذا حيث قاموا بنشر بيان نفي لبيان رئيس الوزراء؟ هذا يفسر فقط حجم الأزمة وحجم الشرخ، ويحدث هذا في وقت نعيش فيه جميعاً في حالة حرب ضد إيران، ما هو المنطق وراء القيام بهذا الفعل؟".

واعتبرت أن "الضرر الذي لحق بإسرائيل كبير، وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تهدئة الأجواء في ​الإمارات العربية المتحدة​".