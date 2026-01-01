سيناريوهات الحرب القادمة مع ايران : مواجهة اقليمية شاملة وتدمير مصادر الطاقة والحياة في الخليج ..

وكالات / سما/

صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز بأن تصريحات الرئيس ترامب العلنية قد تكون خادعة، وأنه قد يدعو إلى شن ضربات في نهاية المطاف.

وبحسب المصادر، استغلت إيران وقف إطلاق النار لإعادة الكشف عن عشرات مواقع الصواريخ الباليستية التي تم قصفها، ونقل منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، وتعديل تكتيكاتها استعداداً لاحتمال تجدد الهجمات ضدها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين أنه قرر تأجيل الهجوم المخطط له على إيران، وذلك عقب "مفاوضات جادة" جارية حاليًا بهدف التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

ومع ذلك، وبالتزامن مع هذا التصريح، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستعدادات جارية في الجمهورية الإسلامية تحسبا لسيناريو هجمات أمريكية جديدة، بما في ذلك خطة عمل محددة لفرض عقوبات قاسية على جيران إيران والاقتصاد العالمي برمته.

بحسب التقرير، إذا ما استؤنفت المواجهة العسكرية المباشرة، يتوقع النظام في طهران أن تكون "قصيرة ومكثفة"، وأن تعتمد على قصف منسق لمحطات الطاقة والمنشآت الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وفي هذا السيناريو، تستعد إيران لإطلاق عشرات أو مئات الصواريخ يومياً.

تشير تحليلات خطط الاستعداد الإيرانية إلى أن منشآت الطاقة الرئيسية في دول الخليج ستكون على الأرجح الهدف الأساسي لهجمات كبيرة. ومن بين الأهداف المحددة حقول النفط ومصافي النفط والموانئ التجارية الرئيسية.

بحسب التقرير، يهدف النهج الإيراني إلى رفع مستوى الضغط على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وبالتالي ممارسة ضغط دولي هائل على الرئيس ترامب لإجباره على وقف القتال. وإذا كانت الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت جسيمة، فقد تُجبر دول مثل السعودية والإمارات والكويت على شن حملة عسكرية واسعة النطاق، وهو ما سعى قادتها جاهدين لتجنبه طوال الفترة الماضية.