  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير

الثلاثاء 19 مايو 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير



رام الله/سما/

أحرق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضٍ زراعية بمنطقة السهل الشرقي، ما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين من الاقتراب، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتابع أبو عليا أن المستوطنين اقتحموا محيط المنازل في المنطقة الشرقية من القرية، بحماية قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد نفذوا ما مجموعه 1637 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداءً، مبيناً أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات نابلس بواقع 402 اعتداء، تلتها الخليل بـ340، ورام الله والبيرة بـ312، ثم بيت لحم بـ171.

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"

المرجع الفكريّ للتيّار الأمريكيّ المُحافِظ: واشنطن تواجه هزيمةً إستراتيجيّةً حاسمةً ستقلب موازين القوى العالميّة وتعلن رسميًا بدء عصر ما بعد أمريكا

استطلاع رأي نيويورك تايمز يظهر نتائج صادمة : غالبية الاميركيين تؤيد فلسطين وترفض تقديم الدعم لاسرائيل

"كنز في قاع هرمز".. "فارس": من حق طهران أن تعلن سيادتها على كابلات الإنترنت في المضيق

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : الضفة تقترب من نقطة الغليان

هل يتمكن توماس ماسي من “إختراق” قلب “الصهيونية” في الحزب الجمهوري؟

ترامب يعلن تعليق هجوم مخطط على إيران بناء على طلب قادة خليجيين

الأخبار الرئيسية

سيناريوهات الحرب القادمة مع ايران : مواجهة اقليمية شاملة وتدمير مصادر الطاقة والحياة في الخليج ..

مجلس السلام في غزة: الدمار تجاوز الـ 85% و حماس وسلاحها عقبة آمام خطة نهوض القطاع..

نيويورك تايمز: إيران تمتلك مدن صاروخية تحت الأرض

هددت بانفجار كبير .. الاعلام العبري يزعم : حماس تعمم مذكرة داخلية على عناصرها بغزة وهذا ما جاء فيها ..

ترامب يعلن تعليق هجوم مخطط على إيران بناء على طلب قادة خليجيين