مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير

رام الله/سما/

أحرق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضٍ زراعية بمنطقة السهل الشرقي، ما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين من الاقتراب، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتابع أبو عليا أن المستوطنين اقتحموا محيط المنازل في المنطقة الشرقية من القرية، بحماية قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد نفذوا ما مجموعه 1637 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداءً، مبيناً أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات نابلس بواقع 402 اعتداء، تلتها الخليل بـ340، ورام الله والبيرة بـ312، ثم بيت لحم بـ171.