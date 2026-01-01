عزة : شهداء وجرحى وغارات جوية ليلية قرب مخيمات النزوح

القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٢٢ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وعاد جيش الاحتلال الى قصف المنازل والخيام بعد إصدار تحذير .

وطالب جيش الاحتلال سكان مربع سكني باخلاءه وإخلاء الخيام القريبة قبل ان يقصف بالصواريخ منزلا في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على منطقة شارع الطينة في مواصي بلدة القرارة غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واضطر مئات النازحين في المكانين الي قضاء عدة ساعات في الشوارع بحثا عن مأوى قبل ان يعودوا لأماكنهم.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس فيما أطلقت الزوارق النار غرب المحافظة.

وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الزوارق مساء الاثنين.

وتحلق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في مختلف مناطق القطاع.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصلوا مشافي غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ستة شهداء و ٤٠ جريح.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٨٧٧ اضافة إلى

٢٦٠٢ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٧٦ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٧٦٩ شهيد و ١٧٢٧٠٤ مصاب.