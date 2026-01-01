مجلس السلام في غزة: الدمار تجاوز الـ 85% و حماس وسلاحها عقبة آمام خطة نهوض القطاع..

نيويورك/وكالات/

أعلن مجلس السلام في غزة ، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى تدمير وهدم نحو 85% من المباني والبنى التحتية في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أن رفض حركة حماس التخلي عن السيطرة ونزع السلاح يشكل العقبة الأساسية الحالية التي تعرقل تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بالقطاع.

وأوضح المجلس في تقرير رسمي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أن إجمالي التعهدات الدولية لإعادة الإعمار بلغت حتى الآن 17 مليار دولار، في وقت تحتاج فيه العملية الفعلية إلى أكثر من 30 مليار دولار، مشدداً على أن تدفق هذه الاستثمارات وبدء البناء مشروط بإنهاء المظاهر المسلحة كلياً وضمان خضوعها لرقابة دولية.

وعلى الصعيد الأمني، كشف المجلس عن جهوزية "قوة التثبيت الدولية" للانتشار الميداني قريباً تحت قيادة موحدة للولايات المتحدة الأمريكية، مطالباً مجلس الأمن الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية لإجبارها على القبول بخارطة الطريق المطروحة.

وفي الجانب الإنساني، أشار التقرير إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في الصمود لسبعة أشهر متواصلة رغم التحديات، مما سمح بزيادة تدفق المساعدات بنسبة تجاوزت 70%، حيث جرى إدخال نحو 300 ألف طن من المواد الإغاثية.

ورغم هذا التحسن، اختتم المجلس تقريره بالتحذير من استمرار الأزمة الإنسانية الحرجة على الأرض، جراء تكدس ما يقارب 70 مليون طن من الركام التي تنتظر الإزالة، بالتزامن مع نقص حاد في إمدادات الأدوية والمياه الصالحة للشرب وسط موجات النزوح المستمرة.