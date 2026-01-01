نيويورك تايمز: إيران تمتلك مدن صاروخية تحت الأرض

وكالات / سما/

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما نقلت منصات إطلاق صواريخ إلى مواقع مختلفة استعداداً لاحتمال تجدد القتال في المنطقة.

وبحسب التقييمات الاستخباراتية الأميركية، استعادت إيران القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على امتداد مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف أميركية من استمرار التهديد للملاحة والقوات البحرية في الخليج.

كما أشارت التقييمات إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، إضافة إلى ما يقارب 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب، بما يشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

"مدن صاروخية" تحت الأرض

وذكرت التقارير أن نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض، المعروفة باسم "المدن الصاروخية"، باتت قابلة للاستخدام جزئياً على الأقل، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفتها خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مسؤولين اطلعوا على التقييمات، تمكنت إيران من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل بعض المواقع المتضررة، ونقل الصواريخ بين القواعد المختلفة، بل وإطلاقها مباشرة من بعض المنصات التي أعيد تشغيلها.

كما أشارت تقارير إلى أن إيران نقلت عدداً من المنصات والصواريخ خارج المواقع الثابتة قبل استهدافها، بهدف تقليل الخسائر والحفاظ على القدرة التشغيلية.

تناقض مع التصريحات الأميركية

وتتعارض هذه التقييمات مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، أكدا فيها أن القدرات العسكرية الإيرانية "دُمّرت" وأصبحت غير فعالة لسنوات.

لكن تقارير استخباراتية حديثة أظهرت أن إيران استعادت جزءاً كبيراً من بنيتها الصاروخية خلال فترة قصيرة، مستفيدة من شبكات الأنفاق والمنشآت المحصنة تحت الأرض.. وفي المقابل، نفى قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الجنرال براد كوبر بعض الأرقام المتداولة بشأن حجم القدرات المتبقية لدى إيران، معتبراً أن بعض التقارير "غير دقيقة".

استعدادات لتجدد المواجهة

وتأتي هذه المعطيات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأميركية من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش مع إيران، وسط استعدادات عسكرية متبادلة في الخليج.

وكان ترامب قد أعلن أخيراً تأجيل هجوم واسع كان مقرراً ضد إيران، مع تأكيده أن القوات الأميركية لا تزال جاهزة لتنفيذ "هجوم شامل" إذا فشلت المفاوضات الحالية.

كما تحدثت تقارير أميركية عن استعدادات مكثفة داخل البنتاغون لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، بالتوازي مع استمرار إيران في تعزيز دفاعاتها الجوية وتحريك منصات الصواريخ قرب مضيق هرمز.

ويرى خبراء أن إعادة تشغيل المواقع الصاروخية تعكس قدرة إيران على التعافي السريع وإعادة الانتشار، رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها خلال الحرب، ما يبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة في أي لحظة.