ترامب يعلن تعليق هجوم مخطط على إيران بناء على طلب قادة خليجيين

واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم عسكري كان مقررا شنه على إيران غدا الثلاثاء، بناء على طلب مباشر من قادة كل من قطر والسعودية والإمارات، الذين أكدوا وجود مفاوضات جارية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد تلقيت طلبا من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، بالامتناع عن شن هجومنا العسكري المخطط له ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان مقررا لغد".

وأوضح ترامب أن هذا الطلب جاء "نظرا لأن مفاوضات جادة تجري حاليا، ولأنهم يرون - بصفتهم قادة عظاما وحلفاء - أنه سيتم التوصل إلى اتفاق سيكون مقبولا للغاية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لدى جميع دول الشرق الأوسط وما وراءها".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق المحتمل سيتضمن "أمرا بالغ الأهمية: عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية!".

وقال ترامب: "بناء على احترامي للقادة المذكورين أعلاه، فقد أصدرت توجيهاتي لوزير الحرب، بيت هيغسيث، ولرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دانيال كين، وللقوات العسكرية الأمريكية، بأننا لن ننفذ الهجوم المقرر على إيران غدا".

وأضاف: "غير أنني أصدرت لهم توجيهات إضافية بالبقاء على أهبة الاستعداد للمضي قدماً في شن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي في نادي الغولف بفيرجينيا، والذي ناقش خلاله المسار المستقبلي للحرب مع إيران. كما جاء قبل ساعات من إعلان البيت الأبيض عن "مشروع الحرية" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.