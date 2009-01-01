الحرس الثوري يعلن إفشال مخطط لنقل أسلحة أمريكية جديدة إلى متمردين في إيران

سما / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن توجيه ضربة قوية إلى "جماعات معادية للثورة، كانت متمركزة في شمال العراق وتعمل بالنيابة عن الولايات المتحدة واسرائيل".

وقال الحرس الثوري إنه قصف وسط مدينة "بانه" في محافظة كردستان الإيرانية، ما أسفر عن القضاء على هذه الخلايا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت تعد للنقل إلى داخل البلاد.

وأوضح بيان الحرس الثوري أن "المجموعات المعادية" كانت تخطط لنقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الجديدة عبر الحدود، وتم إحباط المخطط بالكامل في إطار متابعات استخباراتية واسعة، تشمل العمل على كشف وتحديد هوية واعتقال جميع العناصر الداخلية الخائنة المتواطئة مع هذه الجماعات، وفق البيان.

كما أعلن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري في محافظات قزوين وكَرْمان وتشهارمحال‑ وبختياري عن سلسلة من العمليات الأمنية ناجحة، أسفرت عن إلقاء القبض على "عملاء للمحور الأمريكي‑ الاسرائيلي"، كانوا يخططون لخلق حالة انعدام أمن أو الإخلال بالسوق الاقتصادي والبنية التحتية.

وتم في قزوين تحديد هوية وإلقاء القبض على جاسوسين تابعين لاسرائيل، وتفكيك شبكة لتوزيع أسلحة، مع ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، فضلا عن اكتشاف 1400 طن من المواد الأولية البتروكيماوية كانت مخزنة في وحدة صناعية، وكان الهدف من إخفائها الإساءة للسوق الداخلي.

وفي محافظة كرمان، أوضح البيان أن الحرس تمكن من إلقاء القبض على ثمانية من العناصر الرئيسية، شاركوا في إطلاق النار على قوات الأمن وحرق مبنى محافظة سيرجان والتواصل مع جهات خارجية، بينما قضى في تشهارمحال‑وبختياري على 22 عنصرا ينتمون لشبكات متعددة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات تفجيرية وتخريبية قبل أن تتمكن الاستخبارات من تحديد هويتهم وإيقافهم.

وختم البيان بتحذير "جميع العناصر والعملاء الخونة وقادتهم" من أن أي عمل أمني ضد النظام سيلقى ردا حاسما.