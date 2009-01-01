  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"

الإثنين 18 مايو 2026 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"



رام الله / سما/

أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

وأوضحت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع (رام الله، غزة، لبنان، القاهرة) بلغت 94.64%. وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضواً على 18 مقعداً في المركزية، و450 عضواً على 80 مقعداً في الثوري.

وكانت أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، قد انطلقت يوم الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس محمود عباس، وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، إضافة إلى رجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

اسماء اعضاء اللجنة المركزية

اسماء اعضاء المجلس الثوري

يتبع...

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يزعم : هكذا كشف الحداد نفسه لأجهزة الأمن الإسرائيلي !!

هتافات ضد الاحتلال في شوارع القاهرة: دلالات الظهور المفاجئ لقوات الصاعقة المصرية

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء مهمته في غزة بعد تصفية قيادات الصف الأول في حماس ومستعدون لكل السيناريوهات مع إيران

تفحمت جثته .. ماذا حدث للراعي الذي اكتشف القاعدة الاسرائيلية في العراق ؟

المرجع الفكريّ للتيّار الأمريكيّ المُحافِظ: واشنطن تواجه هزيمةً إستراتيجيّةً حاسمةً ستقلب موازين القوى العالميّة وتعلن رسميًا بدء عصر ما بعد أمريكا

لا بديل عن التدخل البري ..تقرير استخباري إسرائيلي: الحرب ضد إيران لم تحقق أهدافها الجوهرية والهجوم الجوي وحده "غير كافٍ"

بأوامر من كاتس .. الجيش الاسرائيلي يبدأ بتطبيق عقوبة الإعدام بحق اسرى بالضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

IMG_4843

المرجع الفكريّ للتيّار الأمريكيّ المُحافِظ: واشنطن تواجه هزيمةً إستراتيجيّةً حاسمةً ستقلب موازين القوى العالميّة وتعلن رسميًا بدء عصر ما بعد أمريكا

IMG_4842

"كنز في قاع هرمز".. "فارس": من حق طهران أن تعلن سيادتها على كابلات الإنترنت في المضيق

البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : الضفة تقترب من نقطة الغليان

فتح

انتخابات مؤتمر “فتح”: تصدّر البرغوثي ومغادرة أسماء بارزة من بينها عباس زكي وروحي فتوح وعزام الأحمد