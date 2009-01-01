قاآني: الاغتيال الغادر للقائد الحداد على أيدي الصهاينة الجبناء يثبت أن المقاومة لا تزال حية ونابضة في قلب غزة

الإثنين 18 مايو 2026 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

تقدّم قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، بالتعازي باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد “أبو صهيب”، مباركاً له نيل الشهادة.
وأكد قاآني أن الاغتيال الغادر للقائد الحداد على أيدي الصهاينة الجبناء يثبت أن المقاومة لا تزال حية ونابضة في قلب غزة البطلة، رغم كل ما تتعرض له من عدوان.
كما شدّد على أن هذه الدماء الزكية ستظل مصدراً لإلهام المجاهدين الشباب الفلسطينيين، ومنارة تضيء طريقهم لمواصلة الكفاح والمواجهة حتى تحرير القدس الشريف وزوال الكيان المحتل بالكامل عن الأرض الفلسطينية.
في السياق ذاته، أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد،  في رسالة تعزية، أنه “رغم أن تاريخ المحتل الاسرائيلي مليء بالجرائم والخيانة بمختلف أشكالها إلا أن استشهاد قائد كتيبة القسام في زمن الهدنة أكد مرة أخرى خيانتهم ونقضهم للعهود”.
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام قد زفّت، السبت، الحدادـ، الذي ارتقى شهيداً برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين، من جراء عملية اغتيال نفّذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

