  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب

الإثنين 18 مايو 2026 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب



القدس المحتلة / سما /

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد.

وجاء في تقرير الشبكة: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".

وأشارت إلى أن البنتاغون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.

ووفقا للشبكة فقد ناقش ترامب الخطوات التالية بشأن طهران مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من الصين. وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ولاية فرجينيا، نائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

لم تقدم القناة تفاصيل حول محتوى الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن ترامب شعر بخيبة أمل إزاء الحصار المستمر لمضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يزعم : هكذا كشف الحداد نفسه لأجهزة الأمن الإسرائيلي !!

هتافات ضد الاحتلال في شوارع القاهرة: دلالات الظهور المفاجئ لقوات الصاعقة المصرية

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يقترب من إنهاء مهمته في غزة بعد تصفية قيادات الصف الأول في حماس ومستعدون لكل السيناريوهات مع إيران

3 شهداء وعدد من المصابين بقصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة

تفحمت جثته .. ماذا حدث للراعي الذي اكتشف القاعدة الاسرائيلية في العراق ؟

الإمارات: حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية بعد استهدافها بمسيرة

لا بديل عن التدخل البري ..تقرير استخباري إسرائيلي: الحرب ضد إيران لم تحقق أهدافها الجوهرية والهجوم الجوي وحده "غير كافٍ"

الأخبار الرئيسية

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : الضفة تقترب من نقطة الغليان

فتح

انتخابات مؤتمر “فتح”: تصدّر البرغوثي ومغادرة أسماء بارزة من بينها عباس زكي وروحي فتوح وعزام الأحمد

بأوامر من كاتس .. الجيش الاسرائيلي يبدأ بتطبيق عقوبة الإعدام بحق اسرى بالضفة الغربية

الإعلام العبري يزعم : هكذا كشف الحداد نفسه لأجهزة الأمن الإسرائيلي !!

ترامب: بالنسبة لإيران الوقت ينفد ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء”