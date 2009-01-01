البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران وينتظر إشارة من ترامب

القدس المحتلة / سما /

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد قائمة بأهداف لشن ضربات على إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على البلاد.

وجاء في تقرير الشبكة: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".

وأشارت إلى أن البنتاغون يعتبر منشآت الطاقة الإيرانية وعناصر البنية التحتية أهدافا محتملة.

ووفقا للشبكة فقد ناقش ترامب الخطوات التالية بشأن طهران مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من الصين. وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ولاية فرجينيا، نائب الرئيس جي دي فانس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

لم تقدم القناة تفاصيل حول محتوى الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن ترامب شعر بخيبة أمل إزاء الحصار المستمر لمضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية.