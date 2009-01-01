الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وسط قصف ونسف منازل

الإثنين 18 مايو 2026 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الـ221 على التوالي ارتكاب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقّع بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ.

وأفادت مصادر ميدانية بأن فجر الإثنين شهد 6 خروقات جديدة، شملت إطلاق نار وقصفا مدفعيا ونسف منازل ومنشآت مدنية، إضافة إلى استهداف مراكز لإيواء النازحين في عدة مناطق من القطاع.

وشهدت المناطق الشرقية من قطاع غزة إطلاق نار مكثف من آليات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرق وجنوب مدينة خانيونس، إضافة إلى إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل رفح وغزة، مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء الجنوب.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وسط استمرار إطلاق النار الكثيف باتجاه الأحياء الشرقية من خان يونس.

وفي السياق ذاته، أُشير إلى أن 8 نازحين استشهدوا وأصيب آخرون يوم الأحد، جراء 17 خرقا سابقا للهدنة في مناطق متفرقة من القطاع، تخللتها عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين.

