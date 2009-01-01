المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : الضفة تقترب من نقطة الغليان

الإثنين 18 مايو 2026 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

تزعم المؤسسة العسكرية في إسرائيل أن هناك تدهورا متسارعا في الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتزايد التحذيرات من محاولات تنفيذ عمليات في المنطقة.

فضلا عن الوضع المالي الصعب للفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب انقطاع الرواتب بفعل احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال المقاصة وكذلك منع دخول العمال الفلسطينيين (380 الف عامل) للعمل في اسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إيجاد مصدر رزق لهم ولابنائهم .

وبحسب زعم موقع "واللا" الاستخباراتي الإسرائيلي فإن هناك تناميا في انخراط إيران وتركيا وحركة حماس في الساحة الفلسطينية، مع التحذير من تداعيات مؤتمر حركة فتح الأخير على الشارع الفلسطيني ونشاط التنظيم في الضفة الغربية.

وتشير "المؤسسة العسكرية" الإسرائيلية إلى إيران وتركيا كمصدر للتمويل، وإلى الضغط من قطاع غزة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية. وفي الخلفية، يلوح في الأفق شبح سيناريو 7 أكتوبر.

وزعم التقرير الإسرائيلي أنه وخلال العامين الماضيين، عُثر على وثائق في الضفة الغربية تُشير إلى نوايا حماس في الضفة الغربية لشنّ هجوم على المستوطنات.

ويتواجد في الضفة الغربية 22 فرقة لجيش الاحتلال تعمل تحت ضغط واستنزاف، في ظل اتساع الاستيطان واعتداءات المستوطنين التي وصلت حد الغليان .

 

