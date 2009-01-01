  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقطعون أعمدة الكهرباء ويخربون شبكة التغذية في ياسوف شرق سلفيت

الأربعاء 13 مايو 2026 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون أعمدة الكهرباء ويخربون شبكة التغذية في ياسوف شرق سلفيت



سلفيت/ سما/

أقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على تنفيذ أعمال تخريب، استهدفت شبكة الكهرباء والبنية التحتية في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف جمعة عبد الفتاح، بأن مجموعة من المستوطنين قامت بقطع أعمدة الكهرباء وتحطيم خط الكهرباء المغذي لمنطقة “النصبة” في القرية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة وإلحاق أضرار مباشرة بالمرافق الحيوية والأراضي الزراعية القريبة.

وأضاف أن المستوطنين تعمدوا أيضاً وضع مسامير حديدية على طول شارع “النصبة”، في محاولة لإعاقة حركة المواطنين والمركبات والتسبب بأضرار للمركبات المارة، الأمر الذي شكل خطراً على حياة الأهالي، خاصة في ساعات الليل.

وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تتعرض لها قرية ياسوف والتي تشمل الاعتداء على الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات واستهداف البنية التحتية، بهدف التضييق على المواطنين ودفعهم لترك أراضيهم.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع "يامين يامال" علم فلسطين

ديبلوماسي غربي : إسرائيل تقضم مزيدا من قطاع غزة بموافقة مجلس السلام عبر الخط البرتقالي

تحقيق صادم لـ”نيويورك تايمز”.. إسرائيل تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحًا لإذلال الفلسطينيين..

القناة 12 العبرية : وقعنا في كمين استراتيجي.. الحياة في الشمال تحولت إلى جحيم

أزمة “الحريديم” قد تدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة تُسقط نتنياهو..

فضيحة ديبلوماسية ..احتجاز نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مطار اللد بسبب غزة

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..

الأخبار الرئيسية

باراك مهاجمًا نتنياهو: يائس وأصبح كالحيوان الواقع في فخ وسيعطل الانتخابات المقبلة وسيقود إسرائيل للهلاك

تقاريرٌ استخباراتيّةٌ أمريكيّةٌ صادمةٌ تُكذّب ترامب: الترسانة الإيرانية لم تُدمّر وطهران تمتلك 70 بالمائة من مخزونها الصاروخيّ الذي كان لديها قبل الحرب..

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

مؤرخ يهودي بارز : غزة تشهد إبادة شعب وإسرائيل ستخسر أمريكا وعليها التنازل عن الصهيونية

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..