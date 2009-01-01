مستوطنون يقطعون أعمدة الكهرباء ويخربون شبكة التغذية في ياسوف شرق سلفيت

سلفيت/ سما/

أقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على تنفيذ أعمال تخريب، استهدفت شبكة الكهرباء والبنية التحتية في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف جمعة عبد الفتاح، بأن مجموعة من المستوطنين قامت بقطع أعمدة الكهرباء وتحطيم خط الكهرباء المغذي لمنطقة “النصبة” في القرية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة وإلحاق أضرار مباشرة بالمرافق الحيوية والأراضي الزراعية القريبة.

وأضاف أن المستوطنين تعمدوا أيضاً وضع مسامير حديدية على طول شارع “النصبة”، في محاولة لإعاقة حركة المواطنين والمركبات والتسبب بأضرار للمركبات المارة، الأمر الذي شكل خطراً على حياة الأهالي، خاصة في ساعات الليل.

وأشار عبد الفتاح إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تتعرض لها قرية ياسوف والتي تشمل الاعتداء على الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات واستهداف البنية التحتية، بهدف التضييق على المواطنين ودفعهم لترك أراضيهم.