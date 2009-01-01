الكشف عن زيارات سرية لرئيس الموساد إلى الإمارات

الأربعاء 13 مايو 2026 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

كشف تقرير أمريكي أن رئيس الموساد، الإسرائيلي "ديفيد بارنيع"، قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين عرب ومصدر آخر مطلع على الأمر، جرت الزيارتان في مارس/آذار وأبريل/نيسان لأغراض التنسيق الاستراتيجي.

ويعد هذا الكشف دليلا واضحا على عمق الشراكة بين إسرائيل والإمارات في مواجهة ايران.

كما يُسلط التقرير الضوء على التنسيق العسكري غير المسبوق بين البلدين. ويذكر التقرير أن إسرائيل أرسلت بطاريات من منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" إلى الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين أُرسلوا خصيصا لتشغيلها.

والهدف من ذلك: حماية الإمارات بشكل فعّال من أي عمليات إطلاق صواريخ من قِبل الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن الإمارات شاركت بنشاط ونفذت بنفسها هجمات عسكرية على الأراضي الإيرانية ، بما في ذلك هجوم مباشر على مصفاة نفط في جزيرة لافان في الخليج العربي.

وكذلك كشفت وكالة "رويترز" أن السعودية هي الأخرى نفذت عمليات قصف سرية على إيران خلال الحرب بأمر من الرئيس الأمريكي.

