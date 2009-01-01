سوريا:قوات إسرائيلية تتوغل في درعا والقنيطرة وتقوم بأعمال تفتيش واعتقالات للمواطنين

سما / وكالات /

توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في قريتين بريفي محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، حيث فتشت منازل واعتقلت شابا قبل انسحابها.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء في قرية صيدا الجولان ‏بريف القنيطرة الجنوبي”.

وأشارت إلى أن “القوة المؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين المنازل، قبل أن تنسحب ‏من المنطقة”.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأربعاء شابا خلال توغلها في قرية ‌‏معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي (جنوب)”.

وذكرت أن ذلك جرى بالتزامن مع “تحركات ‌‏عسكرية شهدتها مناطق متفرقة من ريف المحافظة”.

وأوضحت أن “دورية لقوات الاحتلال توغلت في الحي ‌‏الغربي من قرية معرية، حيث داهمت أحد المنازل واعتقلت شابا من أبناء ‌‏القرية قبل أن تفرج عنه بعد ساعات”.

ولفتت إلى أن التوغل “ترافق مع حالة استنفار وتحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ‌‏أجواء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي”.

وذكرت الوكالة السورية أن “قوات الاحتلال استهدفت الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة ‌‌‏بين بلدتي ‏عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي”.

ويأتي ذلك في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوبي البلاد، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

هذه التطورات تأتي رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.