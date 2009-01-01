لبيد يهاجم حكومة نتنياهو “الفاسدة” ويعلن رسميًا بدء اجراءات حل الكنيست والتوجه نحو الانتخابات

القدس المحتلة / سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى حل الكنيست الأسبوع المقبل، والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وكتب لابيد على منصة “إكس”: “بالتعاون مع فصائل المعارضة الأخرى، قمنا مؤخرا بإزالة جميع التشريعات من جدول أعمال الكنيست. في ظل غياب الأغلبية، يعجز الائتلاف عن تمرير حتى قوانينه الخاصة. هذا هو حال الكنيست المتفكك”.

وأوضح: “كما ذكرت هذا الأسبوع، فقد توقف الكنيست عن العمل، وسنبدأ إجراءات حله الأسبوع المقبل، وسننطلق في مسيرة إصلاح الدولة”.

وخلال مؤتمر صحفي داخل الكنيست، اتهم لابيد حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح قوانين وصفها بأنها “مناهضة للديمقراطية”، معتبرا أن بعضها يهدف إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يعمق الانقسام الداخلي ويزيد من أزمات الفساد، مؤكدا ضرورة إنهاء هذه المرحلة سريعا قبل الوصول إلى تداعيات يصعب معالجتها.

بحسب الجدول الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر القادم، إلا أن حل الكنيست في وقت قريب قد يؤدي إلى تقديمها لتعقد في منتصف أغسطس.