إسرائيل:حزب الله نفذ أعنف هجوم منسق بالمحلقات باتجاه هدف في شمال الجليل

أقر موقع “i24NEWS” الإسرائيلي بأن “حزب الله أطلق أمس سرباً واسع النطاق من المحلقات باتجاه هدف في شمال إسرائيل”.

ونقل عن مصدر أمني قوله: “هذه هي أعنف هجمة بالمحلقات على إسرائيل حتى اليوم”.

وأقر بأن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هجوم منسق على هدف واحد داخل الأراضي الإسرائيلية، والأوسع حتى الآن”.

وأشار الموقع إلى أن “حزب الله أطلق مساء أمس موجتين من أسراب المحلقات باتجاه الحدود الشمالية؛ في الموجة الأولى: تم إطلاق طائرتين محلقتين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين (إصابة متوسطة وأخرى طفيفة). كما أُطلقت طائرتان محلقتان إضافيتان نحو هدف على الحدود الشمالية وأشعلتا حريقًا. وحاول سلاح الجو اعتراض إحداها”.

وأضاف: “بعد أقل من ساعة، جاءت موجة أخرى أشد قوة: تم إطلاق عدد من المحلقات نحو الهدف نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية، وظلت تحلّق حوله لعدة دقائق طويلة، وهي تبحث عن نقطة الإصابة المثالية”.

ونقل عن جندي إسرائيلي قوله: “رأيت اثنتين تصيبان الهدف، وخلال 5 ثوانٍ رصدنا واحدة أخرى تحوم بين المباني وتبحث عن أشخاص. أنت ترى كل شيء بعينيك: بكرة الألياف، المحلقة، وعبوة ناسفة ضخمة”.

ولفت الموقع، بحسب مصدر أمني إسرائيلي مطّلع على تفاصيل الحادث، إلى أن “القلق الرئيسي يتمثل في التزامن بين عدد كبير من المحلقات. حتى لو نجحت في إسقاط اثنتين أو ثلاث، فهناك أخرى تحاول ملاحقتك”.