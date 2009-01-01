  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل:حزب الله نفذ أعنف هجوم منسق بالمحلقات باتجاه هدف في شمال الجليل

الأربعاء 13 مايو 2026 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل:حزب الله نفذ أعنف هجوم منسق بالمحلقات باتجاه هدف في شمال الجليل



القدس المحتلة/سما/

أقر موقع “i24NEWS” الإسرائيلي بأن “حزب الله أطلق أمس سرباً واسع النطاق من المحلقات باتجاه هدف في شمال إسرائيل”.
ونقل عن مصدر أمني قوله: “هذه هي أعنف هجمة بالمحلقات على إسرائيل حتى اليوم”.
وأقر بأن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هجوم منسق على هدف واحد داخل الأراضي الإسرائيلية، والأوسع حتى الآن”.
وأشار الموقع إلى أن “حزب الله أطلق مساء أمس موجتين من أسراب المحلقات باتجاه الحدود الشمالية؛ في الموجة الأولى: تم إطلاق طائرتين محلقتين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين (إصابة متوسطة وأخرى طفيفة). كما أُطلقت طائرتان محلقتان إضافيتان نحو هدف على الحدود الشمالية وأشعلتا حريقًا. وحاول سلاح الجو اعتراض إحداها”.
وأضاف: “بعد أقل من ساعة، جاءت موجة أخرى أشد قوة: تم إطلاق عدد من المحلقات نحو الهدف نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية، وظلت تحلّق حوله لعدة دقائق طويلة، وهي تبحث عن نقطة الإصابة المثالية”.

ونقل عن جندي إسرائيلي قوله: “رأيت اثنتين تصيبان الهدف، وخلال 5 ثوانٍ رصدنا واحدة أخرى تحوم بين المباني وتبحث عن أشخاص. أنت ترى كل شيء بعينيك: بكرة الألياف، المحلقة، وعبوة ناسفة ضخمة”.
ولفت الموقع، بحسب مصدر أمني إسرائيلي مطّلع على تفاصيل الحادث، إلى أن “القلق الرئيسي يتمثل في التزامن بين عدد كبير من  المحلقات. حتى لو نجحت في إسقاط اثنتين أو ثلاث، فهناك أخرى تحاول ملاحقتك”.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع "يامين يامال" علم فلسطين

ديبلوماسي غربي : إسرائيل تقضم مزيدا من قطاع غزة بموافقة مجلس السلام عبر الخط البرتقالي

القناة 12 العبرية : وقعنا في كمين استراتيجي.. الحياة في الشمال تحولت إلى جحيم

تحقيق صادم لـ”نيويورك تايمز”.. إسرائيل تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحًا لإذلال الفلسطينيين..

أزمة “الحريديم” قد تدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة تُسقط نتنياهو..

فضيحة ديبلوماسية ..احتجاز نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مطار اللد بسبب غزة

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..

الأخبار الرئيسية

باراك مهاجمًا نتنياهو: يائس وأصبح كالحيوان الواقع في فخ وسيعطل الانتخابات المقبلة وسيقود إسرائيل للهلاك

تقاريرٌ استخباراتيّةٌ أمريكيّةٌ صادمةٌ تُكذّب ترامب: الترسانة الإيرانية لم تُدمّر وطهران تمتلك 70 بالمائة من مخزونها الصاروخيّ الذي كان لديها قبل الحرب..

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

مؤرخ يهودي بارز : غزة تشهد إبادة شعب وإسرائيل ستخسر أمريكا وعليها التنازل عن الصهيونية

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..