جيش الاحتلال يغتال طفل فلسطيني خلال حمايته الفرق الاستيطانية شمال رام الله

اغتال جيش الاحتلال طفلا (16 عاماً) يوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجليا شمال رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشهيد هو الطفل يوسف كعابنة (16 عاماً)، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي، والاعتداء، في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى المذكورة، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهم.

ولفتت المصادر، إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا منهم هاجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.