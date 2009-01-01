  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يغتال طفل فلسطيني خلال حمايته الفرق الاستيطانية شمال رام الله

الأربعاء 13 مايو 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يغتال طفل فلسطيني خلال حمايته الفرق الاستيطانية شمال رام الله



رام الله/سما/

اغتال جيش الاحتلال طفلا (16 عاماً) يوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجليا شمال رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشهيد هو الطفل يوسف كعابنة (16 عاماً)، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي، والاعتداء، في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى المذكورة، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهم.

ولفتت المصادر، إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا منهم هاجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع "يامين يامال" علم فلسطين

ديبلوماسي غربي : إسرائيل تقضم مزيدا من قطاع غزة بموافقة مجلس السلام عبر الخط البرتقالي

القناة 12 العبرية : وقعنا في كمين استراتيجي.. الحياة في الشمال تحولت إلى جحيم

تحقيق صادم لـ”نيويورك تايمز”.. إسرائيل تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحًا لإذلال الفلسطينيين..

أزمة “الحريديم” قد تدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة تُسقط نتنياهو..

فضيحة ديبلوماسية ..احتجاز نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مطار اللد بسبب غزة

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..

الأخبار الرئيسية

باراك مهاجمًا نتنياهو: يائس وأصبح كالحيوان الواقع في فخ وسيعطل الانتخابات المقبلة وسيقود إسرائيل للهلاك

تقاريرٌ استخباراتيّةٌ أمريكيّةٌ صادمةٌ تُكذّب ترامب: الترسانة الإيرانية لم تُدمّر وطهران تمتلك 70 بالمائة من مخزونها الصاروخيّ الذي كان لديها قبل الحرب..

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

مؤرخ يهودي بارز : غزة تشهد إبادة شعب وإسرائيل ستخسر أمريكا وعليها التنازل عن الصهيونية

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..