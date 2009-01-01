  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سورية : توغل إسرائيلي وتفتيش منازل بالقنيطرة

الأربعاء 13 مايو 2026 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سورية : توغل إسرائيلي وتفتيش منازل بالقنيطرة



القدس المحتلة / سما /

توغّلت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء في قرية صيدا الجولان ‏بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن "القوة المؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية، توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من المنازل، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين المنازل، قبل أن تنسحب ‏من المنطقة".

ويأتي التوغل في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في سورية، والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوبي البلاد، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري، أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سورية، أسفرت عن استشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

الأكثر قراءة اليوم

ديبلوماسي غربي : إسرائيل تقضم مزيدا من قطاع غزة بموافقة مجلس السلام عبر الخط البرتقالي

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع "يامين يامال" علم فلسطين

القناة 12 العبرية : وقعنا في كمين استراتيجي.. الحياة في الشمال تحولت إلى جحيم

تحقيق صادم لـ”نيويورك تايمز”.. إسرائيل تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحًا لإذلال الفلسطينيين..

بنسبة 90% ..رضائي: إيران قد تخصب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة إذا هوجمت

أزمة “الحريديم” قد تدفع إسرائيل نحو انتخابات مبكرة تُسقط نتنياهو..

الامين العام لحزب الله نعيم قاسم: لن نغادر الميدان وسنحول المواجهة مع العدو إلى جحيم

الأخبار الرئيسية

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

مؤرخ يهودي بارز : غزة تشهد إبادة شعب وإسرائيل ستخسر أمريكا وعليها التنازل عن الصهيونية

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..

رويترز : السعودية شنت هجوماً مباشراً على الأراضي الإيرانية خلال الحرب

ديبلوماسي غربي : إسرائيل تقضم مزيدا من قطاع غزة بموافقة مجلس السلام عبر الخط البرتقالي