الفنانة الفلسطينية إليانا تطلق أغنية رسمية لكأس العالم 2026

رام الله/سما/

أعلنت الفنانة الفلسطينية الشابة إليانا عن إطلاق عملها الغنائي الجديد بعنوان 'Illuminate'، والذي يأتي كجزء من الألبوم الموسيقي الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. ويأتي هذا العمل في إطار تعاون فني دولي جمعها مع المغنية الكندية جيسي رايز، حيث يسعى العمل لتقديم رسالة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، معتمدة على لغة الموسيقى لتعزيز قيم التواصل والانتماء بين الشعوب المختلفة.

تتميز الأغنية بدمج فريد بين أنماط موسيقية عالمية مثل الـR&B والبوب، وبين الإيقاعات والأنغام الشرق أوسطية التي تعكس جذور الفنانة الفلسطينية. وقد حرصت إليانا على إدخال كلمات باللغة العربية ضمن نص الأغنية، في خطوة تهدف إلى مخاطبة الجمهور العالمي بلغتُها الأم، وتأكيد حضور الهوية العربية والفلسطينية في واحدة من أكبر المنصات الرياضية والثقافية على مستوى العالم.

وفي تفاصيل إنتاج العمل، أوضحت مصادر أن الأغنية ولدت خلال جلسة موسيقية جمعت إليانا وشقيقها فراس مع المنتج العالمي 'سيركوت'، حيث تم تسجيلها في وقت قياسي مع إضافة لمسات شرقية خاصة. وقد ساهم في صياغة كلمات الأغنية فريق عمل ضم والدة الفنانة وشقيقها، بالإضافة إلى الفنان 'مساري' وعدد من الكتاب، مما أضفى طابعاً عائلياً ووجدانياً على هذا المشروع الفني الضخم.

أما على الصعيد البصري، فقد ظهرت إليانا في الفيديو كليب الخاص بالأغنية بإطلالة مبتكرة تمزج بين الرموز الرياضية والتراثية، حيث استخدمت شباك المرمى كإكسسوار للرأس وزينت يديها برسومات الحناء التقليدية. وتعكس هذه التفاصيل الفنية رؤية إليانا في تحويل الرموز العالمية إلى أدوات تعبيرية تخدم قضيتها الثقافية، وتبرز من خلالها جماليات التراث الفلسطيني بأسلوب عصري يواكب تطلعات الجيل الجديد.