ترامب ينشر صورة خريطة فنزويلا ضمن الولايات الأمريكية

الأربعاء 13 مايو 2026 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

نشر الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء رسم خريطة على منصته الاجتماعية تروث سوشال تصوّر فنزويلا مع علم أمريكي صغير وتعليق “الولاية 51”.

ويأتي هذا المنشور الذي نشره ترامب أثناء توجهه إلى الصين للمشاركة في قمّة مع شي جينبينغ، بعد يوم من تصريح الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن بلادها “لم تدرس يوما” احتمال أن تصبح الولاية الحادية والخمسين، حتى بعد اعتقال القوات الأمريكية الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير/ كانون الثاني.

وفي وقت سابق الإثنين، صرّح ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه يفكر في جعل فنزويلا ولاية أمريكية جديدة، بعد أشهر من التباهي بأنه يسيطر على الدولة الغنية بالنفط.

واتخذت رودريغيز إجراءات سمحت بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة منذ توليها السلطة، مع إقرارها إصلاحات أعادت فتح قطاعي التعدين والنفط في فنزويلا أمام الشركات الأجنبية، خصوصا من الولايات المتحدة.

