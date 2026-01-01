ترامب يتهم الإعلام الاميركي بـ"الخيانة العظمى" ..

واشنطن / وكالات /

اتهم الرئيس دونالد ترامب، وسائل إعلام أمريكية بـ"الخيانة العظمى" لنشرها تقارير تفيد بأن طهران لا تزال قوة عسكرية عاملة، مؤكدًا أن الجيش الإيراني قد "دُمر".

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، "عندما تزعم وسائل الإعلام الكاذبة أن العدو الإيراني يحقق تقدماً عسكرياً كبيراً ضدنا، فهذا يُعدّ خيانة عظمى، إذ إنه ادعاء كاذب، بل ومثير للسخرية؛ إنهم بذلك يُساعدون العدو ويُحرضونه! كل ما يفعلونه هو منح إيران أملاً زائفاً لا أساس له. هؤلاء جبناء أمريكيون يُؤججون الصراع ضد بلادنا".

وأضاف ترامب "كان لدى إيران 159 سفينة في أسطولها البحري، والآن ترقد جميعها في قاع البحر. لم يعد لديهم أسطول بحري، وقواتهم الجوية مُدمرة، وتقنياتهم مُندثرة، وقادتهم لم يعودوا بيننا، والبلاد في حالة كارثة اقتصادية".

وختم قائلًا "وحدهم الخاسرون والجاحدون والحمقى قادرون على توجيه الاتهامات ضد أمريكا!"، بحسب تعبيره.

ونقل موقع "نيوز ماكس" أن تصريحات ترامب تأتي ضمن سلسة مواقف متشددة حول الصراع الإيراني.

وأضاف الموقع أن استخدام الرئيس مصطلح "الخيانة" لوصف التغطية الإعلامية الناقدة أثار ردود فعل غاضبة من خبراء قانونيين ومدافعين عن حرية الصحافة، مشيرين إلى أن الدستور الأمريكي يُعرّف الخيانة تعريفًا ضيقًا بأنها شن حرب على الولايات المتحدة أو تقديم الدعم لأعدائها، ولا ينطبق هذا التعريف على الصحافة أو التعليقات السياسية.