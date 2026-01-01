أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع "يامين يامال" علم فلسطين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير، - في أول تعليق على رفع يامين يامال نجم فريق برشلونة علم فلسطين خلال احتفالات الفوز بالدوري، إن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين.

وأثار يامال تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر النجم الشاب وهو يرفع علم فلسطين خلال احتفالات تتويج فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

وقال رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ردا على سؤال أحد الصحفيين نصه: "خلال احتفالات برشلونة شاهدنا لامين يامال يلوّح بعلم فلسطين، وهو شخصية مؤثرة للغاية ولديه عدد هائل من المتابعين، وأود معرفة رأيك بشأن هذه اللفتة"، ليرد سانشيز: "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، ومنذ اللحظة الأولى أدانت إسبانيا هجمات حماس، وبعد ذلك أدانت الحرب التي تُرتكب من قبل السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وتمكّن برشلونة من تحقيق لقب الدوري الإسباني، بعد فوزه في كلاسيكو الأرض، على ريال مدريد الأحد الماضي على ملعب "كامب نو"، بهدفين دون رد.

واحتشد جمهور برشلونة في مختلف أرجاء المدينة للاحتفال بالفريق وسط أجواء مميزة، حيث تواجد اللاعبون على متن حافلة مكشوفة، وظهر لامين يامال وهو يلوّح بعلم فلسطين، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.