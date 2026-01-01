رويترز : السعودية شنت هجوماً مباشراً على الأراضي الإيرانية خلال الحرب

القدس المحتلة/سما/

كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن المملكة العربية السعودية شنت عدة ضربات عسكرية مباشرة على الأراضي الإيرانية خلال الحرب الدائرة. وهذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها المملكة عملية عسكرية علنية داخل أراضي خصمها الإقليمي.

وقد نفذت القوات الجوية الملكية السعودية هذه الهجمات في أواخر مارس/آذار 2026، في إطار ردع استباقي بعد فشل الدفاعات الأمريكية في منع الطائرات والصواريخ الإيرانية من دخول الأراضي السعودية.

وفقا للوكالة لا تزال المعلومات المتعلقة بالهجمات السعودية محاطة بسرية تامة حتى اليوم. وقد أكدت مصادر غربية وإيرانية أن هذا يمثل تحولاً استراتيجياً جوهرياً: فالسعودية، التي لطالما اعتمدت على "المظلة الواقية" الأمريكية، اختارت الرد بشكل مستقل داخل الأراضي الإيرانية.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع هجمات مماثلة نفذتها الإمارات العربية المتحدة، وأعادت رسم خريطة الصراع الإقليمي الذي بدأ في 28 فبراير/شباط بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

واكد التقرير أن الهجمات السعودية نُفذت في أواخر مارس/آذار، ردًا على أكثر من 105 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت المملكة في أسبوع واحد فقط. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، أوضحت السعودية لإيران أن هذا رد مباشر على الهجوم الذي استهدف أراضيها.

يكشف التقرير عن اختلافات في النهج بين دول الخليج: فقد تبنت الإمارات العربية المتحدة موقفاً أكثر تشدداً، حيث شنت هجوماً على إيران، كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال، وتجنبت بشكل شبه كامل أي اتصال دبلوماسي مباشر مع طهران. في المقابل، اختارت السعودية مزيجاً من القوة والدبلوماسية. وبالتزامن مع الغارات الجوية، حافظت الرياض على قناة اتصال مفتوحة مع السفير الإيراني لدى المملكة لمنع انزلاق الوضع إلى حرب شاملة.

واكد التقرير ان الضغط العسكري السعودي قد نجح ففي أواخر مارس/آذار، وبعد تهديدات سعودية بتصعيد الرد تم التوصل إلى تفاهم سري بين البلدين. وكانت النتيجة فورية: انخفض عدد الهجمات على السعودية من 105 هجمات أسبوعياً إلى بضع وحدات فقط في أوائل أبريل/نيسان. كما أوقفت طهران الهجمات المباشرة من أراضيها، ونقلت العمليات إلى ميليشيات تعمل من الأراضي العراقية، للحفاظ على هامش ردع. ورداً على ذلك، استدعت السعودية السفير العراقي في 12 أبريل/نيسان للاحتجاج على هذه الهجمات.