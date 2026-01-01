الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي وغارات وراء الخط الأصفر والاحتلال يعرقل عمل معبر رفح

الأربعاء 13 مايو 2026 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 216 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتالت طائرات الاحتلال عبد الرحمن الشعافي امام منزل لعائلة نوفل بمخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات وراء الخط الأصفر شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذت عملية نسف كبيرة لمنازل المواطنين شرق مدينة غزة.

وفي سياق منفصل اعادت قوات الاحتلال نصف المسافرين عبر معبر رفح من المرضى ومرافقيهم بعد يوم طويل من الانتظار على بوابات المعبر اضافة الى منعها ٦٢ مواطن من العودة الى قطاع غزة في خطوة تزيد من معاناة سكان القطاع.

ولم تبد سلطات الاحتلال اسباباً للعرقلة .

