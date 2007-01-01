شاهد ..لامين جمال يشعل احتفالات فريق برشلونة برفع علم فلسطين

خطف النجم الإسباني الشاب لامين جمال جناح برشلونة، الأنظار خلال موكب احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني، حين رفع علم فلسطين من فوق الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع المدينة.

وبالرغم من بلوغه الثامنة عشرة من عمره فقط، يواصل جمال كتابة تاريخه الشخصي مع النادي الكتالوني، مضيفا لقب الدوري الثالث إلى رصيده بعد الفوز على ريال مدريد 2-0 في الكلاسيكو أمس الأحد، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يحقق هذا الإنجاز، معززا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

واستمتع لامين جمال بأجواء الاحتفالات الصاخبة بلقب الدوري الإسباني التي اجتاحت شوارع مدينة برشلونة، وسط حضور جماهيري هائل حرص على مشاركة اللاعبين فرحة الإنجاز الكبير.

وخلال الموكب، ظهر لامين جمال وهو يرفع علم فلسطين، في لقطة لاقت تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وينحدر لامين جمال من خلفية ثقافية متعددة الجذور، فقد ولد في إسبانيا عام 2007 لأب مغربي وأم تعود أصولها إلى غينيا الاستوائية.

وبفضل هذا الإرث العائلي، يحمل جمال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، غير أنه اختار تمثيل المنتخب الإسباني دوليا، ليصبح أحد أبرز الوجوه الشابة في كرة القدم العالمية رغم صغر سنه.