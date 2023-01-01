بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه

الإثنين 11 مايو 2026 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

أحرز فريق بيراميدز لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تغلب على منافسه نادي زد بهدفين مقابل هدف، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية، مكررا سيناريو موسم 2023-2024.
تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 1+45 عبر كريم حافظ من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد التي أظهرت تعرض قدم مهند لاشين للدهس من عبد الرحمن البانوبي.
وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز ضغطه ونجح فيستون مايلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد تمريرة عرضية متقنة من كريم حافظ.

وحاول زد العودة وتقليص النتيجة، وكانت أخطر فرصه عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، قبل أن يتعرض مصطفى “زيكو” لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 80 بعد تدخل قوي على طارق علاء.
ونجح زد في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 1+90 عن طريق البديل رأفت خليل بعد رأسية سكنت شباك الشناوي من عرضية مصطفى سعد “ميسي”، لكن الوقت لم يكن كافيا لإدراك التعادل، ليحافظ بيراميدز على تقدمه بهدفين مقابل هدف ويحسم اللقب لصالحه.
بهذا التتويج انضم بيراميدز لقائمة تضم 4 أندية سبق لها إحراز اللقب مرتين وهي الأوليمبي والإسماعيلي وإنبي وحرس الحدود، كما أضاف خامس لقب في تاريخه.
وكان بيراميدز قد حقق لقب كأس مصر للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يوريتش موسم 2023- 2024 على حساب نادي زد أيضا بالفوز بهدف دون رد، سجله فيستون مايلي

