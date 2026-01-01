برشلونة يحصد لقبه الـ29 في الدوري الإسباني

الإثنين 11 مايو 2026 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

حصد فريق برشلونة لقبه الـ29 في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حسم لقاء “الكلاسيكو” أمام غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد 2-0، الأحد، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في الجولة الـ35 للمسابقة.
وتمكن الفريق الكاتالوني من الحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليا قبل 3 جولات من الختام، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى 14 نقطة أمام ريال مدريد الوصيف.
افتقد برشلونة خدمات نجمه لامين يامال بسبب الإصابة كما عانى ريال مدريد من غيابات مؤثرة على رأسها كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وأردا غولر ورودريغو وإيدير ميليتاو.

استهلت كتيبة مدرب برشلونة الألماني هانز فليك، المباراة بشكل مثالي، حيث منحه الإنجليزي ماركوس راشفورد التقدم في الدقيقة التاسعة، بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، من ركلة حرة مباشرة.
وعزز فيران توريس، من تفوق برشلونة، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18 عندما تلقى تمريرة رائعة بكعب القدم من داني أولمو، وسدد بقوة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى الريال.
وكاد راشفورد، أن يسجل هدفا ثالثا من فرصة ذهبية بعد انفراد تام بالمرمى وسدد كرة بيسراه أبعدها كورتوا بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.
وفي الشوط الثاني، تألق كورتوا، بتصد رائع بقدميه ليحبط محاولة توريس الفردية، ولم يزد إحباط ريال مدريد إلا عندما تم إلغاء هدف لجود بيلينغهام في الدقيقة 73 بداعي التسلل.

